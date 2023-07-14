Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te parkta çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Pelitözü Gölpark'ta bulunan bir işletmenin önünde çıkan kavgada İ.Ç. tarafından S.Y. bıçaklandı ve S.Ö. kafasına darbe aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.

Bilecik'te bir parkta çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Pelitözü Gölpark'ta bulunan bir işletmenin önünde İ.Ç. ve S.Ö. aralarında husumet bulunan S.Y. ile K.Ç. karşılaşıp, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç, yanındaki bıçakla S.Y'yi yaraladı. S.Ö. de çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavi sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Pelitözü Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title