Bilecik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

Bilecik'te park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 11 DL 997 plakalı otomobil, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeyken Kurtköy köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından park halinde duran 42 YZ 919 plakalı tıra takılı olan 42 YZ 926 plakalı dorseye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sürücü Oğuzhan K., yolcu olarak bulunan Fatma K., Oğuz A., Havva A. ve Eylül A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Tedavileri için Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK