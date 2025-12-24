Haberler

Bilecik'te park halindeki minibüs yandı

Bozüyük ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Ürgen Paşa Caddesi'nde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Minibüste hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

