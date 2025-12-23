Haberler

Bilecik'te park halindeki araçta uyuşturucu madde bulundu

Osmaneli ilçesinde devriye sırasında jandarma ekipleri, park halindeki bir araçta uyuşturucu madde buldu. Araçta yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devriye sırasında park halindeki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli-İznik kara yolunda devriye sırasında park halindeki otomobilde bulunan kişilerin durumunda şüphelendi.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında peçeteye sarılı 40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar M.G.E. ve F.E. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
