Bilecik'te Park Halindeki Araca Çekici Çarptı: 1 Yaralı
Bilecik'te bir çekicinin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'te çekicinin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
S.S. (56) idaresindeki 15 ABD 344 plakalı çekici, Bilecik-Sakarya kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan M.A.Ş. (47) yönetimindeki 43 RC 900 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel