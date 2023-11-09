Bilecik'te park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te park halindeki aracın sürücüsü tarafından açılan kapıya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; dün gece Hamsu köprüsü Sanayi istikameti çıkışında meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Sanayi istikametine seyir halindeki Yunus Emre A. idaresindeki 11 AAT 146 plakalı motosiklet, 45 AN D683 plakalı otomobilini yolun sağ tarafına park eden Muhammet K., araçtan inmek için açtığı kapıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK