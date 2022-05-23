Bilecik'te park halindeki araç yandı - Haberler

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Bilecik'te park halindeki araç yandı

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Bilecik'te park halindeki araç yandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi Yukarı Köyler Sokak'ta Selahattin Sert'e ait park halindeki 11 DL 607 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Araç yakınında bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

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