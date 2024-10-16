Bilecik'te Panelvan Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden panelvan devrildi. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Rıza Yakar (74) yönetimindeki 11 AV 743 plakalı panelvan, Reşadiye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün eşi Safiye Yakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.