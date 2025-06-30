Bilecik'te Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gökhan Ö. yönetimindeki 16 JN 464 plakalı otomobil, Bursa-Bozüyük kara yolunun Aşağıarmutlu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa D. idaresindeki 16 NIB 54 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Aylin Ö. sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel