Bilecik'te Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. Sürücü Burak N. kontrolündeki araç, Bilecik-Sakarya kara yolunda şarampole devrildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Burak N. idaresindeki 34 KMD 241 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya kara yolunun Kızılöz köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Tunahan K. ekiplerce araçtan çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
