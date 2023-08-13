Bilecik'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Oğuzhan K. yönetimindeki otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolunun Kurtköy kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı. Kazada, sürücü Oğuzhan K. ile aynı araçtaki Fatma K, Oğuz A. Havva A. ve Eylül A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.