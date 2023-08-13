Bilecik'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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Oğuzhan K. yönetimindeki otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolunun Kurtköy kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı. Kazada, sürücü Oğuzhan K. ile aynı araçtaki Fatma K, Oğuz A. Havva A. ve Eylül A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Bilecik'te otomobilin park haindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Oğuzhan K. yönetimindeki 11 DL 997 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük karayolunun Kurtköy kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı.
Kazada, sürücü Oğuzhan K. ile aynı araçtaki Fatma K, Oğuz A. Havva A. ve Eylül A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.