Bilecik'te otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.