Bilecik'te Otomobilin Ekskavatöre Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti
Bilecik-Bozüyük kara yolunda, otomobilin yol kenarında bulunan ekskavatöre çarpması sonucu sürücü T.K.Ö. yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilecik'te ekskavatöre çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bilecik- Bozüyük kara yolunda T.K.Ö. (26) idaresindeki 06 CRA 484 plakalı otomobil, Kurtköy mevkisi yakınında yol kenarındaki ekskavatöre çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenen sürücü T.K.Ö'nün cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.