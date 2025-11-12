Bilecik'te Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Ahmet A. (64) yönetimindeki 41 GM 494 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunun eşi Nirgül A. (62), ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel