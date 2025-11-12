Haberler

Bilecik'te Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Ahmet A. (64) yönetimindeki 41 GM 494 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunun eşi Nirgül A. (62), ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.