Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Atatürk Bulvarı'nda Tepebaşı istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ABC 526 plakalı otomobil, İl Özel İdare kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Qari Ahmadshah K'ya çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü bölgeden uzaklaştı. Bisiklet sürücüsünün ağır yaralanması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırpınar köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. AA / Uğur Baklacı - Güncel Güncel Haberler

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