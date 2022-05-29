Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı - Haberler

Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
Odun Deposu mevkisinden Bursa'ya giden İbrahim U. yönetimindeki 16 AJ 932 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sabri V'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Sabri V, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İbrahim Öztosun - Güncel