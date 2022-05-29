Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı - Haberler

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Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Odun Deposu mevkisinden Bursa'ya giden İbrahim U. yönetimindeki 16 AJ 932 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sabri V'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Sabri V, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Münir Karaloğlu Pazaryeri Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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