Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ahmet Yıldırım hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Z.C.Ü'nün kullandığı 22 ALL 740 plakalı otomobil, Aşağıarmutlu Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Yıldırım'a (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK