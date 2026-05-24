Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Bilecik-Bozüyük kara yolunun Osmangazi Tüneli çıkışında Ali G. yönetimindeki 77 ABJ 098 plakalı otomobilin motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobili yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolu aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan