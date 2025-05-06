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Bilecik'te Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik-Yenişehir kara yolunda seyir halindeki A.E.'ye ait otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, motor kısmında başladı ve olay yerine gelen ekipler sayesinde kontrol altına alındı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.E. idaresindeki 16 UB 083 plakalı otomobil, Bilecik- Yenişehir kara yolu Pelitözü köyü kavşağında, seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracın motor kısmında başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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