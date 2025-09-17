Bilecik'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

F.M.B. (36) idaresindeki 11 SH 823 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde H.İ.B. (55) yönetimindeki 11 ABU 289 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan G.D, B.G, S.E, S.E. ve F.D.B. ile minibüsteki Z.S.Y. ve S.B. yaralandı.

Bilecik ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.