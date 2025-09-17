Haberler

Bilecik'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

F.M.B. (36) idaresindeki 11 SH 823 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde H.İ.B. (55) yönetimindeki 11 ABU 289 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan G.D, B.G, S.E, S.E. ve F.D.B. ile minibüsteki Z.S.Y. ve S.B. yaralandı.

Bilecik ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Survivor'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.