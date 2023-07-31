Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Zümbül idaresindeki 11 DP 574 plakalı otomobil, Pazaryeri Günyurdu köyü kavşağında takla attı.
Sürücü Zümbül ile araçta bulunan eşi Atiye Zümbül ve oğlu Murat Zümbül yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Güncel