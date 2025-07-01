Bilecik'te Otomobil Su Kanalına Çarptı: 2 Yaralı
Söğüt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili su kanalının duvarına çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü, eşi ve 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde su kanalının duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İ.B. (28), idaresindeki 42 AUF 036 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Gündüzbey köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalının duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi E.N.B. (25) ve 2 yaşındaki kızı H.B, sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel