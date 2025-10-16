Haberler

Bilecik'te Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

H.M. idaresindeki 54 LG 573 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Kızılöz köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
