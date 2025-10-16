Bilecik'te Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
H.M. idaresindeki 54 LG 573 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Kızılöz köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel