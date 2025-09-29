Bilecik'te Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde U.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
U.E. idaresindeki 16 BFS 026 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel