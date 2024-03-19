Bilecik'te Otomobil Parçaları Çalan Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin çeşitli parçalarını çaldığı iddia edilen şüpheli, Vezirhan beldesinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız av tüfeği de bulundu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir otomobilin çeşitli parçalarını çaldığı öne sürülen şüpheli Vezirhan beldesinde gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyra köyü yakınlarındaki bir otomobilin lastik, jant, akü ve stepnesinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve "hırsızlık" suçundan 14 kaydı olan Y.A. (50), çaldığı malzemeleri taktığı otomobiliyle Vezirhan beldesinde yakalandı.
Aracında ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.