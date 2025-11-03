Haberler

Bilecik'te Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan araçtaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Ramazan Ç. (23) idaresindeki 59 YY 714 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile aynı aileden Durmuş (35), Osman (64), Sevgül (40), Elif (19) ve Asaf Enes Ç. (4) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
