Bilecik'te Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarparak devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki 34 DNC 988 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Küplü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Yusuf K. ile otomobilde bulunan eşi H.K, çocukları B.K, Z.K, A.K. ve E.G.K. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.