Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.G. (22) idaresindeki 11 DN 791 plakalı otomobil, Bozüyük-Dodurga kara yolunun Erikli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek H.İ.E'nin (66) kullandığı 11 ABN 225 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.G. ile otomobillerde bulunan F.E. (48), M.E. (35) ve İ.G. (21) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
