Bilecik'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleşen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.G. (19) yönetimindeki 11 AA 783 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde Y.Ö. (38) idaresindeki 11 DD 276 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile M.G. (19) ve A.A. (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel