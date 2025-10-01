Bilecik'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ü.Ö. (55) yönetimindeki 11 BA 616 plakalı otomobil Çakırpınar köyü mevkisinde, B.E'nin (49) kullandığı 11 BA 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ü.Ö. ile diğer otomobilde bulunan C.N.E. ve D.B.E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.