Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü A.K. yaralandı. Olay, Bilecik-Osmaneli kara yolunda meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K. (20) yönetimindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde A.T. (32) idaresindeki 11 UA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel