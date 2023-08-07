Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.