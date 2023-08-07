Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Pazaryeri Ahmetler köyü kavşağında İlyas Ö. İdaresindeki 16 ABZ 238 plakalı cip, Pazaryeri'nden Bozüyük istikametine giderken kontrolsüz şekilde u dönüşü yapınca aynı istikamete giden S.K. idaresindeki 26 AGZ 175 plakalı motosiklet duramayarak otomobile yandan çarptı.
Kaza sonra motosiklet sürücüsü yaralanarak 112 Acil ekiplerinde Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olaya karışan otomobil sürücüsünü ifadesi için karakola götürürken kaza ile ilgili soruşturma başlattı.