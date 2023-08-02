Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te Murat Ç. yönetimindeki bir otomobil ile Emir C.B'nin kullandığı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.