Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
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Bilecik'te Murat Ç. yönetimindeki bir otomobil ile Emir C.B'nin kullandığı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Murat Ç. yönetimindeki 26 GJ 096 plakalı otomobil, sürücüsünün İl Özel İdaresi Kavşağı'ndan Sanayi Rampası istikametine U dönüşü yaptığı sırada Emir C.B'nin kullandığı 11 ABP 126 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel