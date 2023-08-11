Bilecik'te Otomobil Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Yaralandı
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Bilecik'te Ahmet Can A. yönetimindeki bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Can A. (30) yönetimindeki 11 AJ 806 plakalı otomobil, Çakırpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Ahmet Can A. ile aynı araçtaki Hüseyin Z. (24), Gizem İ. (26) ve Egemen T. (23) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel