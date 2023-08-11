Bilecik'te Otomobil Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Bilecik'te Ahmet Can A. yönetimindeki bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.