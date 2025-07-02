Bilecik'te Otomobil Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cengiz A. (50), idaresindeki 38 AKN 974 plakalı otomobil, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile aynı aileden Reyhan (43), Büşra (21), Zeliha (23) ve Berra A. (14), sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.