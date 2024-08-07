Bilecik'te Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Erhan Ö. (34) idaresindeki 26 ADY 156 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun 8. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Erhan Ö. ile aynı araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.