Bilecik'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.G. (35) idaresindeki 16 NC 721 plakalı otomobil, Çakırpınar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile M.G. (58) ve S.M. (62) ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.