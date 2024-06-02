Bilecik'te Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Emre A'nın kullandığı 03 VR 098 plakalı otomobil, Gölpazarı-Yenipazar karayolunun Gökçeler köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile İbrahim D. ve Kadir B. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.