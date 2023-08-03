Bilecik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu Muhammet Y. ve Saim Y. isimli 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil istinat duvarına ve aydınlatma direğine çarptı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.