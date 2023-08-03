Bilecik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Güncel Haberler
Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu Muhammet Y. ve Saim Y. isimli 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil istinat duvarına ve aydınlatma direğine çarptı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammet Y'nin kullandığı 16 AKG 560 plaka otomobil, Akasyaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada, istinat duvarına ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Y. ile aaraçta bulunan Saim Y. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel