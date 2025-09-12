Haberler

Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'te refüje çarpan otomobil devrildi, yolcusu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Buğra G. idaresindeki 11EA 809 plakalı otomobil, Bilecik merkezden Yüksek Hızlı Tren istasyonu istikametine seyir halindeyken refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Emirhan G, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
