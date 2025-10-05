Haberler

Bilecik'te Otomobil Dereye Düştü: 2 Yaralı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda tekeri kopan otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 54 yaşındaki sürücü ve 12 yaşındaki yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Bilecik'te tekerinin kopması sonucu dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Necdet K. (54) idaresindeki 43 AAH 408 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunda seyrederken Küplü köyü yakınlarında sağ ön tekerinin kopması sonucu Karasu Deresi'nin kenarına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Necdet K. ile yanındaki Muhammet Kerim K. (12), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necdet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
