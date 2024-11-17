Bilecik'te Otomobil Dere Yatağına Düştü: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Pazaryeri-Bursa karayolu Ahı Dağı mevkisinde F.E'nin kullandığı 01 AIU 825 plakalı otomobil, dere yatağına düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki N.İ'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü F.E, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü F.E'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.