Bilecik'te Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Yaralı

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Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şaban A. (61) idaresindeki 67 AAP 280 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Ahmetpınar köyü mevkisinde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve Saniye A. (58) ile Azranur U. (16), sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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