Bilecik'te otomobil çobana çarptı, 6 koyun telef oldu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobilin çarptığı çoban yaralandı ve sürüdeki 6 koyun telef oldu. Kazada yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin çarptığı çoban yaralandı, sürüdeki 6 koyun telef oldu.
Ahmetler mevkisinde İsa M. yönetimindeki 41 YZ 154 plakalı otomobil, çoban İsmail Erdağlı ile koyun sürüsüne çarptı.
Kazada yaralanan Erdağlı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürüdeki 6 koyun telef oldu.