Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilal O. idaresindeki 34 NU 3041 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Karayolları Kavşağı mevkisinde Osman O'nun kullandığı 11 UA 878 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Osman O. ile araçlardaki Büşra O. ve Atiye O. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.