Bilecik'te Otomobil Bariyerlere Çarparak Devrildi: 4 Yaralı

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Bilecik-Bozüyük kara yolunda, M.B. idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.B. (45) idaresindeki 67 ZU 724 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Kuyubaşı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden F. B. (44), Ü.M. B. (13) ve E.S.B. (11) yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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