Bilecik'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı
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Bilecik-Bozüyük kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yaralanan Saniye Ö, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alaattin Ü, idaresindeki 14 ADL 710 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Söğüt Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan Saniye Ö'nün, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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