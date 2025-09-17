Haberler

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Sakarya kara yolundaki Osmangazi Tüneli'nde, trafik kazalarına hazırlık amacıyla 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, Karayolları ve jandarma ile polis ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla Bilecik- Sakarya kara yolundaki tünelde, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, Karayolları ve jandarma ile polis ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar olduğu ihbarı üzerine, ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerce 2 yaralı sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Açıklamada, tatbikat ile kurumların koordinasyon ve müdahale kabiliyetinin pekiştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.