Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Yapıldı

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla Bilecik- Sakarya kara yolundaki tünelde, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, Karayolları ve jandarma ile polis ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar olduğu ihbarı üzerine, ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerce 2 yaralı sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Açıklamada, tatbikat ile kurumların koordinasyon ve müdahale kabiliyetinin pekiştirildiği kaydedildi.