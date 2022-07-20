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Bilecik'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bilecik'te ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Bilecik'te ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, Bilecik Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerle kent genelinde tüm orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı kaydedildi.

Kent genelindeki tüm piknik ve mesire alanlarında ateşli piknik yapılmasının da 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı aktarılan açıklamada, "Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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