Bilecik'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Dumanlar nedeniyle vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yangına havadan da 3 helikopter destek veriyor.