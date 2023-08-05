Bilecik'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Dumanlar nedeniyle vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yangına havadan da 3 helikopter destek veriyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Bilecik Orman İşletmesine bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangına, havadan ise 3 helikopter destek veriyor.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel